أيوشمان كورانا يكشف عن أهمية فيلم "Shubh Mangal Zyada Saavdhan"



سيلعب الممثل الهندي أيوشمان كورانا، دور رجل مثلي في فيلمه القادم Shubh Mangal Zyada Saavdhan"".



بعد لعب دور رجل أصلع في ""Bala وشاب يتحدث بصوت أنثوي في فيلم "Dream Girl"، يستعد أيوشمان كورانا للظهور مرة أخرى في دور رجل مثلي من بلدة صغيرة في فيلم Shubh Mangal Zyada Saavdhan"".



أيوشمان يشعر أنه اضطر لعمل هذا الفيلم ليؤدي دوره في قضية مجتمع LGBTQ - المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية - في الهند.



وفي معرض حديثه عن الموضوع، قال كورانا: "لقد ولدت وترعرعت في مدينة صغيرة ونشأت ولم يكن لدي ما يكفي من المعرفة والفهم بشأن هذا الموضوع. وقد رأيت أن منظوري لمجتمع LGBTQيتطور، وأدركت ببطء وصمة العار المجتمعية والقوالب النمطية المرتبطة بالمجتمع ككل، وهي وصمة تؤلمني".



وكشف كورانا، أنه كان فخورًا عندما ألغت المحكمة العليا المادة ٣٧٧: "يولد البشر متساوين وينبغي معاملتهم على قدم المساواة. فمن هم، ومن يحبونهم، وما هي اختياراتهم التي لا ينبغي أبدًا التشكيك فيها في بلد حر. ولكن من المحزن أن ذلك لا يحدث في أي مكان وأن التطور لكي يصبح مجتمعًا أفضل هو دائمًا عملية وعمل متواصل. وأنا ممتن لأن أمتنا تطورت أيضًا بمرور الوقت، وشطب المادة 377 كان خطوة تاريخية نحو تعزيز الشمول. وقد كنت فخورًا ببلدي عندما صدر الحكم".



يقول كورانا، أنه قرر دعم فيلم Shubh Mangal Zyada Saavdhan لأن مثل هذه الأفلام تعزز روح الشمولية والفردية في المجتمع ككل: "كان علي أن أدعم هذا المشروع الهام وأن أقوم بدوري لزيادة الوعي بشأن هذه المسألة الحساسة. وإنه لمن دواعي الشرف أن السيد أناند إل راي شعر أنه من خلال رؤية الكاتب هيتش كيواليا، يمكن أن يوكل إلي القيام بهذا الدور الهام على الشاشة ونقل رسالة هامة جدًا إلى أكبر عدد من الأسر والآباء في الهند. وقال إن هذه هي محاولتي للاحتفال بالفردية التي يتسم بها كل الهنود ومناصرة الشمولية التي تعرفنا جميعًا حقًا بأننا بشر".



سيطرح فيلم Shubh Mangal Zyada Saavdhan في 21 فبراير 2020.

