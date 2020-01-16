نجم باريس سان جيرمان يرفض تجديد عقده ويقترب من ريال مديد

رفض لاعب باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي، تجديد عقده مع فريقه؛ رغبةً منه في الرحيل إلى ريال مدريد، الذي رشح اللاعب للانضمام إليه، وجعله أوويته الهجومية.





الاستمرار مع باريس سان جيرمان





وأفادت وسائل إعلامية، أن كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرفض تجديد عقده رفقة ناديه، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، وتحقيق حلمه باللعب في صفوف الملكي.





فوز باريس سان جيرمان





وحقق باريس سان جيرمان فوزًا على نظيره موناكو،مساء أمس بالدوريالفرنسي، وأحرز مبابي هدفين في انتصار فريقه 4-1، ليعزز صدارته للمسابقة بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، بعد مرور 20 أسبوعاً.





هداف باريس سان جيرمان





ويأتي مهاجم باريس سان جيرمان مبابي، في المرتبة الثانية في ترتيب قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن وسام بن يدر، مهاجم موناكو الذي يتربع على صدارة الهدافين.





يرفض الاستمرار مع باريس سان جيرمان





وكشفت تقارير صحفية، أن لاعب باريس سان جيرمان مبابي، أغلق الباب تمامًا أمام تمديد عقده، ورفض خلال الفترة الماضية جميع محاولات تجديد العقد مع نادي العاصمة الفرنسية.





عقد مبابي مع باريس سان جيرمان





ويمتد عقد باريس سان جيرمان مع لاعبه مبابي، حتى صيف 2022، بعدما انتقل للفريق في صيف 2017 من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.





مبابي مع باريس سان جيرمان





وتألق لاعب باريس سان جيرمان، كليان مبابي هذا الموسم، وشارك في 21 مباراة، أحرز خلالها 19 هدفا، وصنع 11 أخرى.



