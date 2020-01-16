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الحبس 6 أشهر لعاملين بتهمة هتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق

الخميس 16/يناير/2020 - 01:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بهتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق، بالحبس 6 أشهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة.

وأسندت النيابة للمتهمين علي سيد، عامل محارة، ومحمد عمر، عامل محارة، وآخرين مجهولين، تهمة هتك عرض المجني عليها "أ.م"، بالقوة بأن اعترضوا سيرها بالطريق العام، معتدين عليها عنوة، بأن لامست أيديهم مواطن عفتها كما ورد بالتحقيقات.

وكما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة، والمملوكة للمجني عليها المذكورة، بأن استغلوا كثرتهم، وفور ارتكابهم للجريمة الأولى، بثوا الرعب في نفس المجني عليها، وشلوا مقاومتها فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على حقيبتها وفروا هاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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هتك عرض سرقة فتاة حوادث الفجر اخبار الحوادث

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