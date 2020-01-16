سوق دبي المالي يربح 1.64 مليار درهم بختام التعاملات





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبي المالي جلسة اليوم الخميس، علي ارتفاع ، تزامناً مع نمو سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.87 % ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37 %، بما يُعادل 10.29 نقطة، ليصل إلى مستوى 2828.28 نقطة، وتم التداول بسوق دبي اليوم علي عدد 174.96 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 309.70 مليون درهم، بعد تنفيذ 2782 صفقة.





وربحت القيمة السوقية للسوق بنحو 1.64 مليار درهم إلى 381.70 مليار درهم، مُقابل 380.06 مليار درهم في جلسة أمس.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم، فقد ارتفع البنوك بنسبة 1.37 %، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، وجاء ثالثاً الخدمات بنسبة 0.88%، ثم الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.45 % ، بينما انخفض وحيداً قطاع العقارات بنسبة 0.91%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد ارتفع ارتفع 13 سهماً كان في صدارتها سهم مجموعة الإثمار القابضة، المُدرج أيضاً في بورصة البحرين، وبورصة الكويت بنسبة 3.01 %، وهبط 13 سهماً كان في مقدمتها سهم مجموعة السلام القابضة المُدرج أيضاً ببورصة الكويت بنسبة 9.88% ، وكان أنشط الأسهم من حيث حجم التداول سهم مجموعة السلام القابضة بعد تداول 33.06 مليون سهم، كما كان الأنشط من حيث القيمة سهم بنك الإمارات دبي الوطني بسيولة وصلت إلى 80.51 مليون درهم.



