كمراقب دائم.. أمريكا تطلب الإنضمام إلى منتدي غاز شرق المتوسط

تقمت فرنسا بطلب رسمي بالإنضمام إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط وذلك خلال الاجتماع الوزارى الثالث المنعقد بالقاهرة.





من جانبه أعرب نائب مساعد وزير الطاقة الامريكى عن رغبة بلاده فى الانضمام كمراقب بصفة دائمة.

ومن جانبه رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة فرنسا فى الاجتماع وطلبها رسميا الانضمام لعضوية المنتدى وطلب الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة موضحاً أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسى للمنتدى.

وعلى جانب آخر أشار الملا إلى أنه سيطلب إضافة مجالات الحفاظ على البيئة فى دراسات البنك الدولى التى يعدها للمنتدى وكذلك استشراف استخدامات الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الهيدروجين .

وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تستضيفه القاهرة اليوم بمشاركة كلاً من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى ووزير البيئة والطاقة اليونانى ووزير الطاقة الاسرائيلى ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بايطاليا ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية وممثل وزارة الطاقة الأردنية ونائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشئون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثل البنك الدولى.



