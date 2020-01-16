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تأجيل محاكمة كميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من "صيدناوي"

الخميس 16/يناير/2020 - 12:53 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة كيميائي صيدلي، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف حنيه، من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة 8 فبراير المقبل. 

وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وكشف أمر الإحالة، الصادر عن شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم طه محمد، كيميائي صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد، على كسب غير مشروع مقداره مليون ومائتين وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيها)، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

كما لوحظ زيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء، حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره مليون وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيها، مصروفات غير معلومة المصدر، عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره مائتين وستة وثمانون ألفا ومائتي جنيه، يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".

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الكلمات المفتاحية

مستشفى صيدناوي محكمة مال عام اختلاس

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