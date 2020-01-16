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أسعار الدولار تفقد 4 قروش مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات

الخميس 16/يناير/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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تهاوت أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 16-1-2020، مع ارتفاع حجم التدفقات النقدية على الاقتصاد، وسط ازدياد ثقة المستثمرون الأجانب.

 

تراوح تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس ما بين 3 إلى 4 قروش في  جميع البنوك، حيث سجل في البنك المركزي نحو 15.79 جنيه للشراء و15.91  جنيه للبيع مقارنة 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.

 

وسجلت أسعار الدولار في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الأسلامي نحو 15.87 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع،  وسجل سعر شراء  الدولار في بنوك مصر إيران والأهلى المصري وبنك مصر وكريدي أجريكول نحو 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.      

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