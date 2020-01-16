إقالة وزيرة الصحة.. عم الطبيبة راعوث يتوعد بمقاضاة هالة زايد

أوضح القس ايليا شفيق، عم الدكتورة راعوث القس اشعيا، المصابة في حادث طبيبات المنيا الذي وقع صباح أمس الأربعاء، وأسفر عن 4 وفيات وإصابة 17 آخرين، تفاصيل حالتها الصحية.





وقال في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن الإصابة تنوعت ما بين كسور في الفك والساق وجروح قطعية، وكدمات متفرقة بالجسد، موضحًا أن حالتها النفسية يرثى لها بعد فقد جنينها الذي تخطى عمره الشهرين جراء انفجار في الرحم.





وأضاف، أنهم انتابتهم صدمة جراء الحادث لم تمهلهم فرصة للتفكير لأخذ رد فعل تجاه الحدث أو مقاضاة وزارة الصحة، موضحًا، "أهم حاجة سلامة راعوث وبعدين نشوف هنعمل إيه".





وكان قد أعلن النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، تقدمه ببيان عاجل موجه ضد وزيرة الصحة هالة زايد؛ بسبب دورها في حادث وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.







