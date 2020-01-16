Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير البترول ونظيره القبرصي يستعرضان جهود التعاون في مجال الغاز

الخميس 16/يناير/2020 - 12:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة، مباحثات ثنائية مع كل من يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي وكوستيس هاتزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني لبحث موقف التعاون الإقليمي في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط والتطورات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الروابط المشتركة بين مصر وقبرص واليونان فى مجال البترول والغاز فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع الرئيس السيسى بالرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى .
 
وخلال لقاء الملا ونظيره القبرصي تم استعراض الجهود المشتركة لدفع التعاون الثنائى في مجال الغاز في شرق المتوسط، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لتنمية حقل أفروديت القبرصي بالبحر المتوسط في ضوء الاتفاقات الأخيرة للحكومة القبرصية مع الشركات المكتشفة للحقل وخطوات تفعيل الاتفاق الحكومي المشترك لانشاء خط انابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي إلي مصر لمصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي.
 

وعلى جانب آخر بحث الملا مع نظيره اليونانى سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين وسبل جذب استثمارات الشركات اليونانية فى أنشطة البحث والاستكشاف فى مصر، واستعرض الملا الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف مجالات قطاع البترول بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التى تشهدها منطقة شرق المتوسط والعمل على تنسيق المواقف المشتركة فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
 
وبالأمس جاء إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ونظيره الإسرائيلى، اليوم عن بدء ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعى لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعى المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمى للغاز.
 
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزيرين سيقوما بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد اليوم الخميس فى القاهرة.
 

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 18 ساعة

بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 20 ساعة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 15 ساعة

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 21 ساعة

إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 20 ساعة

تشافي: رفضت تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ ساعة و 7 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

12:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status