وزير البترول ونظيره القبرصي يستعرضان جهود التعاون في مجال الغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة، مباحثات ثنائية مع كل من يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي وكوستيس هاتزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني لبحث موقف التعاون الإقليمي في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط والتطورات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الروابط المشتركة بين مصر وقبرص واليونان فى مجال البترول والغاز فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع الرئيس السيسى بالرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى .

وخلال لقاء الملا ونظيره القبرصي تم استعراض الجهود المشتركة لدفع التعاون الثنائى في مجال الغاز في شرق المتوسط، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لتنمية حقل أفروديت القبرصي بالبحر المتوسط في ضوء الاتفاقات الأخيرة للحكومة القبرصية مع الشركات المكتشفة للحقل وخطوات تفعيل الاتفاق الحكومي المشترك لانشاء خط انابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي إلي مصر لمصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي.





وعلى جانب آخر بحث الملا مع نظيره اليونانى سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين وسبل جذب استثمارات الشركات اليونانية فى أنشطة البحث والاستكشاف فى مصر، واستعرض الملا الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف مجالات قطاع البترول بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التى تشهدها منطقة شرق المتوسط والعمل على تنسيق المواقف المشتركة فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وبالأمس جاء إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ونظيره الإسرائيلى، اليوم عن بدء ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعى لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعى المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمى للغاز.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزيرين سيقوما بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد اليوم الخميس فى القاهرة.



