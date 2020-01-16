عاجل.. أول قيادي في مجلس نقابة الأطباء يطالب بإقالة وزيرة الصحة

صرح الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أزمات وزارة الصحة تعددت بصورة كبيرة وبالفعل يجب إقالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وقال في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن الحادث الذي تعرض له أطباء المنيا أمس الأربعاء قضاء وقدر، ولكن وزارة الصحة أبلغت الأطباء بضرورة حضور دورة تدريبية تابعة للوزارة قبل الدورة بيومين، الأمر الذي اضطرهم السفر برًا بدلًا من الحجز في القطار، موضحا انه كان يجب إبلاغهم قبل الدورة بفترة طويلة.





والجدير بالذكر أن هاشتاج #اقاله_وزيرة_الصحة تصدر المركز الأول على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر بعد حادث وفاة 4 طبيبات في حادث أثناء ذهابهن للتدريب من المنيا إلى القاهرة.



