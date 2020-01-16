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وزير خارجية الهند يجري محادثات مع نظيره الإيراني

الخميس 16/يناير/2020 - 12:21 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أجرى وزير الشؤون الخارجية بالهند "س. جيشانكار" ونظيره الإيراني جواد ظريف محادثات مكثفة حول الوضع في منطقة الخليج في أعقاب العلاقات الإيرانية الأمريكية المتوترة بسبب مقتل قاسم سليماني.

وقال المسؤولون إن ظريف أطلع جايشانكار على الوضع العام، وموقف طهران من ذلك في الاجتماع الذي عقد على الإفطار.

وصرحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في المنطقة.


وأضافت أن الجانبين ناقشا أيضًا الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015، والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الصفقة النوووية الإيرانية في عام 2018.


ووصل وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تأتي في وقت ينصب التركيز العالمي على تصاعد التوترات بين إيران، والولايات المتحدة في أعقاب مقتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار.


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الكلمات المفتاحية

صفقة أيران جواد ظريف الصفقة الايرانية

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