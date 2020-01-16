راتب أليو بادجي في الأهلي.. أغلى من كهربا

كشفت تقارير صحفية سنغالية راتب أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي عند انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "فوت سنغال" أن أليو بادجي سيحصل على 700 ألف دولار أمريكي في الموسم الواحد وهو ما يعادل 11 مليونًا و200 ألف جنيه مصري خلال الموسم الواحد ويمتد عقده إلى 4 مواسم ونصف الموسم أي ما يزيد عن 50 مليون جنيه قيمة عقده بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار لفريق رابيد فيينا مقابل الاستغناء عن اللاعب وهو ما يعد أغلى من محمود كهربا الذي تم التعاقد معه كصفقة أول في الميركاتو الشتوي مقابل 9 ملايين جنيه مصري في الموسم و400 ألف دولار لديبورتيفو أفيس البرتغالي.





ووصل إجمالي صفقة كهربا إلى 64 مليون جنيه بينما يصل إجمالي صفقة أليو بادجي إلى 74 مليون جنيه.



