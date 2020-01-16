سمير فرج عن افتتاح "قاعدة برنيس": يوم مهم في تاريخ مصر



وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أنه لابد أن يكون هناك حماية للاستثمارات البترولية في البحر الأحمر، منوها بأن مصر أصبح لديها أسطولين إحدهما في البحر الأحمر لتأمين باب المندب، والاستثمارات هناك، وأسطول آخر في شمال مصر.





وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن قاعدة برنيس تتميز أنها قاعدة عسكرية قتالية، معقبا: "حجم القوات البرية المصرية يخض"، مؤكدا أن مستوى تدريب القوات المصرية رسالة ردع لكل من يفكر في التعدي على مصر، معلقا: "كلنا فخورين بمستوى قواتنا".



قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يعد يوما تاريخيا للقوات المسلحة المصرية، وحدث هام في تاريخ مصر، موضحا أن القاعد تستهدف تغطية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، كما أنها تؤمن خط سير الملاحة البحرية في البحر الأحمر والتي تمثل ثلث الدخل المصري.