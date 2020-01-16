Advertisements
Advertisements
Advertisements

سمير فرج عن افتتاح "قاعدة برنيس": يوم مهم في تاريخ مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 11:08 ص
Advertisements
سمير فرج
سمير فرج
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية يعد يوما تاريخيا للقوات المسلحة المصرية، وحدث هام في تاريخ مصر، موضحا أن القاعد تستهدف تغطية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، كما أنها تؤمن خط سير الملاحة البحرية في البحر الأحمر والتي تمثل ثلث الدخل المصري.

وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أنه لابد أن يكون هناك حماية للاستثمارات البترولية في البحر الأحمر، منوها بأن مصر أصبح لديها أسطولين إحدهما في البحر الأحمر لتأمين باب المندب، والاستثمارات هناك، وأسطول آخر في شمال مصر.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن قاعدة برنيس تتميز أنها قاعدة عسكرية قتالية، معقبا: "حجم القوات البرية المصرية يخض"، مؤكدا أن مستوى تدريب القوات المصرية رسالة ردع لكل من يفكر في التعدي على مصر، معلقا: "كلنا فخورين بمستوى قواتنا".
Advertisements

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

منذ ساعتين

إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 19 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ 43 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

منذ ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status