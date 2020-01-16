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تشافي: رفض تدريب برشلونة

الخميس 16/يناير/2020 - 11:08 ص
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تشافي
تشافي
علي نبوي
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كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد معه لتدريب الفريق خلفًا للمقال أرنستو فالفيردي.

وقال تشافي في تصريحات صحيفة اليوم الخميس :"نعم تلقيت عرضًا من برشلونة بحضور أبيدال والمدير الرياضي أوسكار هنا في الدوحة ولكنني لم اوافق على هذا العرض لأنه المبكر جداً لي تدريب برشلونة ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل".

وتابع تشافي: "أحب مدرب برشلونة كيكي سيتين وأحب طريقة عمله أاتوقع له النجاح مع الفريق".

وكان نادي برشلونة قد أعلن مساء الاثنين الماضي تعيين الإسباني كيكي سيتين مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين ونصف بعد إقالة أرنستو فالفيردي من منصبه عقب خروج الفريق من كأس السوبر الإسباني بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.
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نادي برشلونة تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة المدرب كيكي سيتين

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