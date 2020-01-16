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‎ ضعف المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الخميس 16/يناير/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن منطقة ( جنوب الجيزة - الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتهم ) وذلك لمدة 8 ساعات إعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17/1/2020 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020 وذلك لأعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.






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