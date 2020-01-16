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المرور تقدم 6 نصائح لقائدي السيارات خلال التقلبات الجوية

الخميس 16/يناير/2020 - 09:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عن عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية.

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

على قائدي السيارات الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث آخري بالطريق.

2- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

على قائدي السيارات عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

3- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.


4- عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور.


على قائدي السيارات عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.


5- عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

على قائدي السيارات ألا يغير قائدها خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

6- عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.


على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.


وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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