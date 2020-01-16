الأرصاد تحذر: موجة من عدم الاستقرار خلال الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الـ 72 ساعة القادمة ستشهد البلاد اضطرابات جوية، حيث ستنخفض درجات الحرارة بحوالي 4 درجات، مع وجود نشاط رياح سيزيد الشعور بالبرودة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، وستكون خفيفة عليها.





وأوضح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرصة تكوين الشبورة المائية في فترة التقلبات الجوية ستكون خفيفة جدًا، منوها بأن الأجواء مستقرة تماما في المناطق السياحية بجنوب الصعيد وسيناء، معلقا: "الطقس هناك ممتع".



