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بوجبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

الخميس 16/يناير/2020 - 07:57 ص
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بوجبا
بوجبا
عبدالقادر عرابي
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عقد النجم الفرنسي بول بوجبا العزم على الرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


ووفقاً لشبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن بول بوجبا يريد الإنتقال لفريق جديد في الميركاتة الصيفي المقبل.


ونقل بوجبا رغبته لوكيل أعماله مينو رايولا، الذي بدأ بالفعل التواصل مع ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، أبرز المهتمين بخدمات بوجبا.


ويمتلك يوفنتوس الأفضلية في ضم بوجبا في الوقت الحالي، لا سيما بعد تصريحات رئيس نادي فلورنتينو بيريز بشأن بوجبا.


وكان بيريز قد أطلق تصريحاً بشأن بوجبا على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني المنصرمة في المملكة العربية السعودية، حين صرح بأنه "لا يعرف بوجبا".


كما أشارت تقارير إسبانية بإنهاء ريال مدريد التعاقد مع نجم أياكس الهولندي دوني فان دي بيك، مما يعني صعوبة ضم بوجبا.


وسعى ريال مدريد لضم بوجبا في الميركاتو الصيفي الماضي، بيد أن مطالب مانشستر يونايتد المادية حالت دون إتمام الصفقة.
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