خالد عليش وابنته في أول ظهور لها (صورة)

شارك الإذاعي والممثل خالد عليش، جمهوره صورة لإبنته "ميما" في أول ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشر خالد عليش، صورة تجمعه بإبنته وهو يحملها بين ذراعيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق "عليش" على الصورة الذي قام بنشرها قائلًا: "ميما خالد عليش"، ونالت إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع له.



وكتب الفنان رامي جمال معلقًا على الصورة قائلًا: " الله يبارك فيك وفيها".



ومن تعليقات الجمهور: "الله يباركلك فيها يارب ويسعدك بيها ويقر عينك بيها وب مامتها يارب ويحميكو ويحفظكو يارب"، "ربنا يبارك لك ويسعدكم ويرزقكم ويحفظكم ويوفقكم في الدنيا والاخرة يارب".



ومن الجدير بالذكر أن الإذاعي خالد عليش، بدأ منذ أيام تقديم برنامجه الجديد "السكة أحلى"، والذى يقدمه على ميجا اف ام، من الأحد للخميس من 4 إلى 7 مساء.

