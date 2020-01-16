نجوم الفن يتألقون فى حفل "شاهد نت" (صور)

انطلق اليوم فعاليات حفل "شاهد نت الجديد"، من مدينة دبي فى دولة الإمارات العربية.





وحضر هذا الحفل كوكبة من النجوم المصريين، أبرزهم الفنانة رانيا يوسف، الفنانة منة شلبي، اللتان ظهرتا بشكل أنيق وجذاب.



وضم الحضور أيضاً النجم أحمد داوود، الفنان عمرو يوسف، النجمة أمينة خليل، وحضر السيناريست تامر حبيب، والنجمة غادة عادل، النجم آسر ياسين.



وظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فى الحفل بفستان أسود أنيق، ومكياج ليلي جميل، وشعر منسدل، لتلفت النظر بإطلالة مثيرة وأنيقة.



وحرص هؤلاء النجوم على التقاد صور تذكارية مع بعضهم البعض على السجادة الحمراء.





يذكر أن شبكة “Mbc” قامت بإعادة إطلاق منصة شاهد دوت نت التي تتيح عرض أحدث الإنتاجات الفنية عبر شبكة الإنترنت، لتواكب التطورات التي شهدتها المنصات الفنية خلال الفترة الأخيرة.