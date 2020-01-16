"ستموت في العشرين" يفتتح مهرجان العين السينمائي في دورته الثانية





يفتتح مهرجان العين السينمائي فعاليات دورته الثانية بالفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، الذي حقق العديد من النجاحات على مستوى المهرجانات التي شارك فيها خلال الأشهر الماضية.

وأعلنت إدارة المهرجان عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات "تويتر" عن انطلاق الدورة الثانية في الفترة من 22 وحتى 25 يناير الجاري، ودوّن الحساب: "مهرجان العين السينمائي يفتتح بـ(ستموت في العشرين) حفل الافتتاح في قلعة الجاهلي".

ويرفع مهرجان العين السينمائي في دورته الثانية شعار "فلتعش مع القصص بألوانها الجديدة"، بينما يُزين ملصقه بصورة لشابة تعكس ألوانها حالة تشبه قوس القزح المترع بالبهجة والسحر والإثارة.