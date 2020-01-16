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"همّ يبكي وهمّ يضحك".. رحلة حج من "الصحة" لضحية مسيحية

الخميس 16/يناير/2020 - 01:29 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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اصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا بأرسال والدي الدكتورة سماح نبيل، ضحية حادث طبيبات التكليف، الذي وقع صباح أمس الأربعاء، رحله حج مع البعثة الطبية المرسلة خلال موسم الحج للعام الجاري 2020.

جاء قرار وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، على الرغم من تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر"، صورة الطبيبة برفقة زوجها الدكتور ريمون يعقوب، أثناء زفافهما داخل إحدى الكنائس.

لم تمنح الوزيرة نفسها ومكتبها الإعلامي فرصة للتروي ومعرفة ديانة الطبيبة بل سارعت بإصدار قرار بأرسال والديها بعثة حج، وكأنها تسرع في صرف مكافأة إنجاز مهمة ما!.

وشهد موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر" حالة من الجدل بعد صدور قرار الوزيرة الخاص ببعثة الحج، ليس من جانب الأطباء فقط بل أيضا رواد مواقع التواصل من كل الفئات، مجمعين على فشل الوزيرة منددين بإقالتها.

وأطلق أصدقاء الدكتورة سماح نبيل لقب "عروس الجنة" عليها، نظرًا لأنه لم يمر على زواجها سوى شهرين فقط حيث تزوجت من زميلها الدكتور ريمون يعقوب فى 27 أكتوبر الماضى.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة حادث التكليف اقالة وزيرة الصحة أخبار

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