المخرج أحمد خالد موسى يروج لـ "مملكة إبليس" عبر "إنستجرام"

روج المخرج أحمد خالد موسى لمسلسل مملكة إبليس وهو من إخراجه وسيعرض خلال الفترة القليلة القادمة، وقام بنشر البوستر الدعائي للمسلسل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة شاهد. نت خلال شهر فبراير المقبل، وهو من بطولة نخبة من النجوم.



جدير بالذكر أن العمل يضم كلًا من رانيا يوسف وأحمد داوود وغادة عادل وإيمان العاصي وصبري فواز وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب ومحمد جمعة وغيرهم ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.