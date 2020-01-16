محمد نصار يؤكد ضم أسماء جلال "للحارث"



تعاقدت شركة سكوب للأنتاج الفنى والسينمائي مع النجمة أسماء جلال لتنضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس.





وذلك طبقا لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في الشركةوالفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة.





ويضيف نصار أنه سيكون فيلما مملؤ بالأثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود.





وانهى نصار حديثه ان الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020 ، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي فريق العمل.



الجدير بالذكر أن أسماء جلال تلعب بطولة الجزئي الرابع والخامس من مسلسل حكايات بنات



شركة سكوب تم تدشينها منذ أربعة أشهر وهي مملوكة للمنتج عماد سيد أحمد.





يشار إلى أن آخر أعمال الممثلة الشابة أسماء جلال مسلسل "مملكة إبليس" الذي تدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع، ويشارك فى بطولته كلا من "غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال"، ومن تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.