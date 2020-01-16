"الفقي": الإرادة المصرية - الجزائرية تستطيع تغيير مشهد الأزمة الليبية

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه إذا تكاملت إرادة مصرية - جزائرية حول الأزمة الليبية لتغير المشهد تمامًا.



وأوضح "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن كل الأطراف المتنازعة على الأراضي الليبية تستأجر قوات أجنبية.



وأشار المحلل السياسي، إلى أن حضور مصر في مؤتمر برلين مهم جدًا، وغيابها في مؤتمر موسكو كان غريبًا وغير متوقع، موضحًا أنه قد يكون غياب مصر عن مؤتمر موسكو بشأن ليبيا من اختيار الجانب المصري.

