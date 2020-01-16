أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020.. والمعدن الأصفر يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم





تعافت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، على عكس التوقعات التى كانت تشير لتراجع جديد عقب توقيع الإتفاقية التجارية بين واشنطن وبكين، لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 595.49 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 694.49 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 793.97 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,558 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 595.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 694.49 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 793.97 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,558 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24.169 إلى 24.240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777.143 إلى 779.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 793.97جنيه 50.06 $ سعر الذهب عيار 22 727.82جنيه 45.89 $ اسعار الذهب عيار 21 694.49جنيه 43.80 $ اسعار الذهب عيار 18 595.49جنيه 37.55 $ سعر الذهب عيار 14 463.15جنيه 29.20 $ سعر الذهب عيار 12 396.99جنيه 25.03 $ سعر الذهب عيار 9 297.74جنيه 18.77 $ اسعار أوقية الذهب 24,693 جنيه 1,557 $ اسعار جنيه الذهب 5,558 جنيه 350.44 $ اسعار كيلو الذهب 793,974 جنيه 50,061 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 15 يناير 793.97 694.74 595.49 463.15 396.99 14 يناير 790.09 694.38 592.58 460.89 395.04 13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78 12 يناير 804.03 703.54 603.03 469.02 402.02 11 يناير 804.03 703.56 603.03 469.02 402.02 10 يناير 803.04 702.67 602.29 468.44 401.52 9 يناير 797.82 698.11 598.11 465.40 398.91 8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52









أسعار الذهب عالميًا:



