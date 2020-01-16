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أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020.. والمعدن الأصفر يخالف التوقعات

الخميس 16/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تعافت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، على عكس التوقعات التى كانت تشير لتراجع جديد عقب توقيع الإتفاقية التجارية بين واشنطن وبكين، لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  595.49 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 694.49 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 793.97 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,558 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  595.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر694.49 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر793.97 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,558 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

777 إلى 779

عيار 22 

712 إلى 714

عيار 21

683 إلى 685

عيار 18

583 إلى 585

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.169 إلى 24.240

الجنيه الذهب

5,440 إلى 5,456

الكيلو

777.143 إلى 779.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 793.97جنيه      

 50.06 $

سعر الذهب عيار 22

 727.82جنيه

 45.89 $

اسعار الذهب عيار 21

694.49جنيه       

43.80 $

اسعار الذهب عيار 18

 595.49جنيه

37.55 $

سعر الذهب عيار 14

463.15جنيه

29.20 $

سعر الذهب عيار 12

396.99جنيه

25.03 $

سعر الذهب عيار 9

297.74جنيه

18.77 $

اسعار أوقية الذهب

24,693 جنيه

1,557 $

اسعار جنيه الذهب

5,558 جنيه

350.44 $

اسعار كيلو الذهب

793,974 جنيه

50,061 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

15 يناير

793.97

694.74

595.49

463.15

396.99

14 يناير

790.09

694.38

592.58

460.89

395.04

13 يناير

793.56

694.38

595.18

462.91

396.78

12 يناير

804.03

703.54

603.03

469.02

402.02

11 يناير

804.03

703.56

603.03

469.02

402.02

10 يناير

803.04

702.67

602.29

468.44

401.52

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 15554 دولاراً للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1556.36 دولار للأوقية.
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