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الرجاء يعود لسكة الانتصارات على حساب اتحاد طنجة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:41 م
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الرجاء
الرجاء
وكالات
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حقق الرجاء البيضاوي  فوزا كبيرا 4 - 1 على مضيفه اتحاد طنجة اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشر من الدوري المغربي.

وارتفع رصيد الرجاء، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر - 2 أمام ضيفه الفتح الرباطي في 30 ديسمبر الماضي، إلى 20 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد اتحاد طنجة عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر (الثالث من القاع).

وتقدم الرجاء بهدف عن طريق بين مالانجو في الدقيقة 31، قبل أن يضيف محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وقلص محمد العمراوي الفارق بتسجيله هدفا لاتحاد طنجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، لكن بين مالانجو عاد للتسجيل من جديد بإحرازه الهدفين الثالث والرابع للرجاء في الدقيقتين 49 و66.

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الكلمات المفتاحية

الرجاء الدوري المغربي

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