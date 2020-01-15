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كثافة مرورية بطريق العياط الصحراوي بسبب حادث تصادم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بخدمات مرورية بالطريق الصحراوي، لسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها.

وكانت ظهرت كثافات مرورية بالطريق الصحراوي، بمركز العياط، جنوب المحافظة، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بالطريق، ما أسفر عن إصابة مستقليه، وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي بنطاق مركز العياط، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير السيارة بالطريق إختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة 6 فتيات، وجري نقلهن إلى أقرب مستشفي لتلقى العلاج اللازم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

كثافات مرورية حادث العامة لمرور الجيزة الطريق الصحراوي

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