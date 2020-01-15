اتحاد جدة يودع فيلانويفا ويرحب بـ "أنيس البدري"





أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إنهاء تعاقده مع المحترف كارلوس فيلانويفا، فيما رحب بضم لاعب الترجي التونسي أنيس البدري.





اتحاد جدة يودع فيلانويفا





وقع نادي اتحاد جدة مخالصة مالية مع اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، اليوم الأربعاء، لينتهي بذلك علاقته مع نادي الاتحاد.





وقد ظهر فيلانويفا بشكل جيد مع نادي اتحاد جدة، واستطاع أن يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي في موسم 2017/18، إضافة إلى تحقيقها لقبي كأس ولي العهد 2016 وكأس الملك 2018، بعد أن انضم إلى صفوف النمور في صيف عام 2016 قادماً من الشباب الإماراتي.





وانتقل المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا إلى نادي الفيحاء، ‏بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.





الاتحاد السعودي يضم أنيس البدري بشكل رسمي





وانضم أنيس البدري، إلى صفوف نادي اتحاد جدة، ضمن انتقالات الشتاء الجارية، قادماً من الترجي الرياضي التونسي.





وقد تمت مراسم توقيع العقود، بحضور نائب رئيس النادي المشرف العام على الكرة أحمد بن عصام كعكي، في دبي، وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي، والتي تمتد إلى عامين ونصف.





يذكر أن فريق الاتحاد السعودي قد تعادل إيجابياً في لقائه أمام أولمبيك آسفي المغربي بهدف، والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



