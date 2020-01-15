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الأحد.. إحياء ذكرى "فريد الأطرش" وتكريم اسم الشاعر "عبد العزيز سلام"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:40 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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تحيى جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، ذكري رحيل الموسيقار فريد الأطرش، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأحد ١٩ يناير الجاري، بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" بمصر الجديدة.

وتكرم الجمعية خلال الاحتفال اسم الشاعر الراحل "عبد العزيز سلام" الذى تغنى بأعماله الشعرية كبار نجوم الطرب، ولحن الموسيقار فريد الأطرش مجموعة كبيرة من كلماته وتغنى بها، بحضور المستشار أحمد عبد العزيز سلام، الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من أهل الفن وعشاق صوت الموسيقار فريد الأطرش.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم وثائقي عن مشوار حياة الموسيقار فريد الأطرش يحمل عنوان"حكاية العمر كله"، يليه فقرات موسيقية لعازف الجيتار الفنان "إلهامي خورشد"، وعازف الأوكورديون الملحن "فاروق سلامة".

عقب ذلك باقة متنوعة من الفقرات الغنائية للفنانين " خليل أبو زيد، محمد وحيد، إبراهيم راشد، محمد سرار، زينب المصري، مني إبراهيم، هالة فتحي" بمصاحبة عازف الأورج الفنان جمال ذكي، ويلقى كوكبة من الشعراء أحدث قصائدهم، منهم الشاعر" محمد عبد العزيز، حسين بسيوني، صابر كمال".
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