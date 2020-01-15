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أحمد موسى ينفعل على وزيرة الصحة ويطالبها بالاعتذار.. والسبب (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:12 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسبب عدم مساندتها ضحايا حادث ميكروباص الأطباء بطريق الكريمات، مشيرًا إلى أنه ليس من المقبول أن يسبق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وزيرة الصحة في زيارة المصابين.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "كان من الأولى أن تكون وزيرة الصحة متواجدة مع أسر الضحايا والمصابين في الحادث، ويجب أن تعتذر عن ذلك".

وأضاف أن وزيرة الصحة خرجت منذ قليل بـ نعى لضحايا الحادث على الرغم من أن الحادثة وقعت في الصباح الباكر، متسائلًا: "لم تتحرك الوزيرة لمتابعة حالة الضحايا والمصابين في حادث الكريمات؟ في إيه أهم لدى وزيرة الصحة من الناس اللي ماتت؟".

ووصف تعامل "زايد" مع حادث ميكروباص الأطباء بأنه غير معقول، متسائلًا: "هل وزيرة الصحة لم تعلم بحادثة الطريق الصحراوي بالكريمات إلا بعد العاشرة مساء، لا بد أن تتوجه إلى معهد ناصر لزيارة المصابين".

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة حادث الكريمات توك شو أخبار مصر أحمد موسى

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