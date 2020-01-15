تطوير كورنيش بني سويف.. ممشى "أهل مصر" متنفس للبسطاء (صور)

تشهد مدينة بني سويف، مشروع تطوير كورنيش النيل، ضمن خطة تطوير شاملة، بدأت منذ شهور، وتشمل توسعة طريق الكورنيش وإزالة التعديات الواقعة على النيل، وتطوير الجزء السفلي للكورنيش وتحويله لمزار ومنطقة حضارية ومتنفس يليق بمواطني المحافظة، ومرسى نهري لتنشيط السياحة النيلية بالمحافظة، وتحديد باركينج للسيارات.



مشروع تطوير الكورنيش، تشترك فيها عدة أجهزة بالمحافظة، على رأسها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، التي تقوم على تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة العلوية وما يوازيها من المنطقة السفلية على النيل، إضافة إلى مسؤولي الطرق وحماية النيل والمرور وشبكة المرافق والتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، والمكتب الفني بالمحافظة، والأملاك وغيرهم من الجهات المعاونة من القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.



الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أكد أنه منذ أن تولى محافظ بني سويف المسئولية، عقد أكثر من إجتماعًا بالمسؤولين أكثر من مرة، ووجه بعدد من الملاحظات المهمة التي تم استيفاؤها من خلال المناقشة الفنية والهندسية مع المختصين، وحّرص على مراجعة المقترحات الجديدة على التصميم القديم مع الجهات المعنية كالمرور والحماية المدنية وحماية النيل والمرافق، للسرعة في اتخاذ القرار المناسب والبدء في تنفيذ المشروع الحيوي الذي يعتبر من المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، بما يتوافق مع مشروع الدولة "ممشى أهل مصر" الذي تنفذه وزارة الرى بالتعاون مع معهد بحوث النيل، التابع للمركز القومى للبحوث المائية.



وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع، يوميًا، مشروع تطوير الكورنيش، لما يمثله من نقلة حضارية للمحافظة بأكملها، وأدخل المحافظ بعض التعديلات على التصميم المعد "سابقا" لاستيفاء بعض الملاحظات الفنية والهندسية التي تم الاتفاق عليها، حيث يجري حاليا الانتهاء من تطوير الجزء العلوي من الكورنيش، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول 1000 متر، من مركز مؤتمرات الجامعة بشارع عبد السلام عارف حتى شارع الروضة، وتم توسعة الطريق من خلال إزالة التعديات على جانبي الطريق وإعادة تخطيط تصيم الأرصفة، وجاري تنفيذ أعمال رصف وتركيب أعمدة إنارة ديكورية.



وقال محافظ بني سويف: "تطوير الكورنيش حلم لكل أهالي المحافظة دون استثناء، وأنا حريص أن يتاح لكل المواطنين خاصة المواطن البسيط الذي يمثل الكورنيش أهمية كبيرة، وأيضا حريص كل الحرص على اتاحته بالشكل المناسب لذوي الهمم، فالدولة تضعهم في مقدمة الاهتمام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأكد المحافظ، أن تصميم تطوير الكورنيش، يتضمن تنفيذ مرسى لتنشيط السياحة النيلية بالمحافظة، ومسرح مكشوف على مساحة 350 متر، وأماكن انتظار مناسبة، وممشى يناظر الممشى العلوي، وملاهي أطفال، مع مراعاة العنصر الجمالي في تنفيذ الأعمال وتحويل الشاطئ إلى مظهر حضاري بديلا للعشوائية الحالية بمنطقة الشاطئ، أيضا أنه تمت مراعاة أن تكون الأعمال غير حاجبة لرؤية النيل، حيث شدد المحافظ قائلا: "التطوير تحت شعار رؤية النيل حق لكل مواطن، فلن يتم تنفيذ أي أعمال تحجب رؤية النيل على طول الكيلو ونصف المزمع تطويرها".



وأشار المحافظ، إلى أنه أسند تصميم الهوية البصرية للمحافظة لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، على أن تشتمل على مكونات جديدة تظهر الجوانب الحضارية والعصرية والتاريخ والطابع الشعبي للمجتمع السويفي، لتمثل عنصر جذب وترويج للصورة الايجابية والحضارية والمقومات والميزات النسبية التي تتوافر للمحافظة.