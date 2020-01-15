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مصطفى الفقي: على الأشقاء العرب التدخل لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:48 م
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن وجود البنك الدولي كطرف في المفاوضات حول سد النهضة مهم جدًا.

وأكد "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنه لا بد أن يعلم الطرف الآخر أن مصر لديها بدائل حول أزمة سد النهضة.

وأضاف أنه يجب على الأشقاء العرب أن يتدخلوا في أزمة سد النهضة؛ حتى تكون الحلول عادلة، متابعًا: "كنت أتصور أن تكون التدخلات العربية أكثر دعمًا لمصر تجاه أزمة سد النهضة، ولكن هناك لا مبالاة من جانب العرب".

واستكمل: "لو وقف أشقاؤنا العرب بجاورنا في أزمة سد النهضة لن نعامل بهذه الطريقة أبدًا".
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