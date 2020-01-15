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ممر شرفي للاعبي ريال مدريد من قبل إشبيلية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:34 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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أعلن نادي إشبيلية، عن إقامة ممر شرفي للاعبي فريق ريال مدريد خلال مباراة الفريقين يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

حيث أكد فريق إشبيلية في تغريدة عبر الحساب الرسمي قائلا:" سيقوم لاعبي الفريق بإقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد، بعد فوزهم ببطولة كأس السوبر الإسباني".

وتوجّ ريال مدريد مساء أمس الأحد بالسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستضافت المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

وتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.

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