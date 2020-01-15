محمد الدقاق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "بنت القبايل"





قال الفنان الشاب محمد الدقاق، إن مشاركته في مسلسل "بنت القبايل" من أكبر المكاسب في مشواره الفني معربًا عن سعادته الكبيرة بالشخصية التي يقدمها والتي رشحه لها مخرج العمل حسني صالح.

وأوضح محمد الدقاق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يجسد يُجسد دور "شيخ" يُدعى موسى، وهو شاب من الأجاويد يميل إلى اتباع منهج الصوفية، إضافة إلى أنه قاضي دم يحترمه الكبير والصغير بالرغم من صغر سنه.

وأشار إلى أنه يفرض نفسه بهذه الشخصية التي تلقى احترام جميع من في "البلد" حيث يستعين برأيه أي شخص في شؤونه.

وعن كيفية ترشحه للمسلسل أكد أن المخرج حسني صالح هو من رشحه للعمل في هذا المسلسل لافتًا إلى أنه سعيد بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه، وأضاف: "تلك الفرصة هي من أكبر المكاسب بالنسبة لي".