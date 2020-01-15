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محمد الدقاق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "بنت القبايل"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:25 م
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محمد الدقاق
محمد الدقاق
هبة أحمد
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قال الفنان الشاب محمد الدقاق، إن مشاركته في مسلسل "بنت القبايل" من أكبر المكاسب في مشواره الفني معربًا عن سعادته الكبيرة بالشخصية التي يقدمها والتي رشحه لها مخرج العمل حسني صالح.


وأوضح محمد الدقاق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يجسد يُجسد دور "شيخ" يُدعى موسى، وهو شاب من الأجاويد يميل إلى اتباع منهج الصوفية، إضافة إلى أنه قاضي دم يحترمه الكبير والصغير بالرغم من صغر سنه.


وأشار إلى أنه يفرض نفسه بهذه الشخصية التي تلقى احترام جميع من في "البلد" حيث يستعين برأيه أي شخص في شؤونه.


وعن كيفية ترشحه للمسلسل أكد أن المخرج حسني صالح هو من رشحه للعمل في هذا المسلسل لافتًا إلى أنه سعيد بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه، وأضاف: "تلك الفرصة هي من أكبر المكاسب بالنسبة لي".
محمد الدقاق
محمد الدقاق

يُشار إلى أن مسلسل "بنت القبايل" ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح، بطولة حنان مطاوع، محمد رياض، منة فضالي، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، ومن المُقرر عرضه بدءًا من السبت المقبل على قناة الحياة.


ومن الجدير بالذكر أن محمد الدقاق خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سنيرجي وبطولة محمد رمضان، مصطفى منصور، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادى مهنى، منى عبد الغني، ماجد المصري، حسام داغر، يوسف عثمان، سلوى عثمان.


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الكلمات المفتاحية

مسلسل بنت القبايل محمد الدقاق حنان مطاوع بنت القبايل الفنان محمد الدقاق

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