أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء





تعافت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد 3 جلسات من التراجع ، بدعم من تراجع سعر الدولار والتشكك حول جدوي الإتفاق التجاري الموقع بين واشنطن وبكين.









وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 15554 دولاراً للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1556.36 دولار للأوقية.



