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أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:25 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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تعافت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة بعد 3 جلسات من التراجع ، بدعم من تراجع سعر الدولار والتشكك حول جدوي الإتفاق التجاري الموقع بين واشنطن وبكين.


وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 15554 دولاراً للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1556.36 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.221.
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الكلمات المفتاحية

سعر الذهب العقود الأجلة التسليم الفوري الإتفاق التجاري اسعار الذهب

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