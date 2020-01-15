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مستشار بأكاديمية ناصر: "برنيس" تمكننا من تنفيذ عمليات خارج الحدود

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:22 م
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قاعدة برنيس
قاعدة برنيس
كساب أحمد
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قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر تعيش وسط إقليم مشتعل، والدولة التي لا تمتلك قوات مسلحة حديثة، ستكون ضمن هذا الدول المشتعلة بهذا الإقليم.

وتابع "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن افتتاح قاعدة برنيس اليوم، رسالة ردع لأي أحد يهدد الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن هذه القاعدة تمكن القوات المسلحة من تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود لتأمين المنشئات البترولية والملاحة في قناة السويس.

ولفت إلى أن هذه القاعدة رسالة اطمئنان للشعب المصري بشكل عملية، معقبًا: "لدينا درع وسيف".

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