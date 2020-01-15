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"المهندسين" تشيد بقرار السعودية إعادة دراسة قضية أبو القاسم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:22 م
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المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر
المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر
أسماء قورة
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أعرب المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بعد قبول النقد وإعادة محاكمة المهندس علي أبو القاسم الصادر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية حيث قبلت المحكمة العليا بالمملكة اليوم النقد المقدم من المهندس علي أبو القاسم وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وأوضح "ضاحي" أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدًا في قضية المهندس علي أبوالقاسم، المحبوس حاليًا بالمملكة العربية السعودية علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر في يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة إلا أن المجلس أخذ قضيته على عاتقه منذ يونيو 2018 بالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.
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الكلمات المفتاحية

مهندسي مصر علي أبو القاسم المحكمة العليا السعودية

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