الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة.



وناشد "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية، والقيادة بهدوء.



وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الشتاء هو فصل التقلبات وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، موضحًا أن الأجواء تبدأ في الاستقرار بداية من شهر مارس، لافتًا إلى أن شهر يناير أكثر برودة من شهر فبراير.



