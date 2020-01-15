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الجيش الليبي: تصريحات أردوغان مجرد تهديدات واهية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:07 م
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خالد المحجوب
خالد المحجوب
وكالات
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اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بأنها تبرز ضعف موقفه، وهي ليست أكثر من تهديدات واهية سيرد عليها في الميدان".



وأضاف في تصريحات لوكالة  الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الأربعاء، أن "ما قاله أردوغان عن الدولة الليبية وأنها جزء من أمجاد الدولة العثمانية، ما هي إلا تخاريف لتبرير التدخل التركي في ليبيا، والمساس بسيادتها".



وتابع أن "القيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض الأمن في طرابلس حتى القضاء على الميليشيات الخارجة عن القانون، سبب الفوضى في البلاد، فالمشكلة التي تواجهها طرابلس هي تمركز الميليشيات المسلحة"، مشيراً إلى أن الجيش عازم على القضاء عليها وترسيخ الأمن في جميع ربوع ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

واهية تهديدات الجيش الليبي الات أردوغان

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