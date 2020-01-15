الجيش الليبي: تصريحات أردوغان مجرد تهديدات واهية

اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بأنها تبرز ضعف موقفه، وهي ليست أكثر من تهديدات واهية سيرد عليها في الميدان".







وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الأربعاء، أن "ما قاله أردوغان عن الدولة الليبية وأنها جزء من أمجاد الدولة العثمانية، ما هي إلا تخاريف لتبرير التدخل التركي في ليبيا، والمساس بسيادتها".