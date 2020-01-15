غدًا.. "المركزي" يبحث تعديل أسعار الفائدة في البنوك

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي غدًا الخميس، أول إجتماعات 2020 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد إلغاء أخر إجتماعات العام الماضي لحين تشكيل اللجنة.





وعدل البنك المركزي موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، من الخميس 26 ديسمبر إلي الخميس 16 يناير 2020، وذلك لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي، وتشكيل لجنة السياسة النقدية.

وفى أول يناير الماضي أ صدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبد العزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

كما نص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا ، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا ،والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا اعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.





وفي أخر الإجتماعات المنعقدة في 2019 قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 14 نوفمبر خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.



