البورصات الأوربية تتباين في الختام بالرغم من توقيع الإتفاق التجاري





أغلقت البورصات الأوربية على تباين بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بالرغم من توقيع الإتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.





وأثارت تصريحات ستفين منوشين وزير الخزانة بالولايات المتحدة حول جدوي الإتفاق التجاري، حيث قال: "إن الولايات المتحدة قد تبقي التعريفات الأمريكية على السلع الصينية حتى إتمام المرحلة الثانية من الصفقة التجارية".





وذكر منوشين أن الوثائق المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سوف تظهر أن الصفقة قابلة للتنفيذ بالكامل وتشمل تعهد من جانب بكين بالتوقف عن التلاعب في العملة.





وسجل اقتصاد ألمانيا أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ عام 2013، فيما تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى في 3 سنوات.





واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند مستوى 419.6 نقطة.





وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7642.8 نقطة.





وهبط مؤشر"داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 13432.3 نقطة.





وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 6032.6 نقطة.





وصعد اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1158 دولار.