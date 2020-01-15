خبير عسكري: قاعدة برنيس إنجاز نوعي يعكس رؤية مصر الطموحة

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن قاعدة برنيس العسكرية إنجاز نوعي يعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة وخاصة في الاتجاه العسكري.



وأضاف "الألفي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القاعدة شاملة، وتعتبر القاعدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر القاعدة الثانية بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية.



وشدد على ثقة القوات المسلحة في أنفسها، وثقة الشعب المصري في القوات المسلحة، مؤكدًا أن هناك دعم شعبي وظهير شعبي للقوات المسلحة المصرية، مما يجعل أدائها على أعلى ما يكون في مواجهة أن تهديدات تواجه مصر.



