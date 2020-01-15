استبدال اسم مدرسة "البرادعي" بالإسكندرية إلى الشهيد المقدم محمود جمال

وقد وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد المقدم محمود جمال عبدالفتاح على مدرسة البرادعي الرسمية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، كما تم تغيير اسم مجمع مدارس محمد فريد كامل بمراحله (رياض الأطفال، والابتدائية، والإعدادية) التابعة لادارة برج العرب التعليمية باسم الشهيد المجند محمد رمضان مكي.



وعلى الصعيد ذاته؛ تم تغيير اسم شارع 555 المتفرع من شارع محمد نجيب إلى شارع الأشجار، كما تم إطلاق إسم الشهيد المجند عبد الرحمن ياسر عبد الله علي شارع خورشيد القبلية. وأكد الشريف أن إطلاق أسماء شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة على المدارس أو الميادين والشوارع أو غيرها من المرافق العامة، تكريما لهؤلاء الأبطال، ويعد أقل مايمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين جادوا بأغلى مايملكون من أجل أن يحيا الجميع في الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.



جاء ذلك خلال أول جلسة للمجلس تنفيذي لمحافظة الإسكندرية عقب تولي اللواء محمد الشريف مهامه كمحافظا للإسكندرية، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء خالد سعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح إبراهيم نائب مدير أمن الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية عن إطلاق أسماء شهداء الوطن الأبرار على مدارس وشوارع الإسكندرية التي لا تحمل أسماء شخصيات معروفة، تخليدًا لذكري شهدائنا الأبرار الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر أثناء تأديه عملهم في تأمين وحماية المواطنين وممتلاكاتهم، جاء ذلك خلال أول اجتماع بالمجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية عقب تولي اللواء محمد الشريف مهامه كمحافظا للمدينة والذي عقد لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري.