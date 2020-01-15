عاجل.. السيسي عن افتتاح قاعدة برنيس: تحيا مصر

شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية".





" وتابع السيسى: "أود أن أشيد بالإداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن، تحيا مصر".

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأداء المتميز للقوات المسلحة واستعدادها للقيام بواجبها للدفاع عن الوطن.وقال الرئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأربعاء: "