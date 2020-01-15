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عاجل.. السيسي عن افتتاح قاعدة برنيس: تحيا مصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:35 م
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السيسي
السيسي
أمنية فوزي
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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأداء المتميز للقوات المسلحة واستعدادها للقيام بواجبها للدفاع عن الوطن.

وقال الرئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأربعاء: "شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية".

وتابع السيسى: "أود أن أشيد بالإداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن، تحيا مصر".
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