استشاري نفسي يوجه نصيحة للطلاب لتجنب فقدان التركيز (فيديو)

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، إن أولياء الأمور عليهم أن يراعوا إمكانيات أولادهم في المذاكرة، ومهما كانت إمكانياتهم سواء كانت عالية أو متواضعة، ولا بد من وقت للراحة، وأن لا تستمر المذاكرة فترة طويلة.



وأضاف يسري، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن استمرار المذاكرة لفترة طويلة يقلل كيفية هضم المعلومات، معقبًا: "لو الطالب لم يحصل على فترات راحة، فاللي ممكن يتعمل في ساعة بيتعمل في أربع ساعات".



وشدد استشاري الطب النفسي، على ضرورة الحصول على فترات راحة خلال المذاكرة، لافتَا إلى أن المتفق عليه أن يحصل الطالب على 5 دقائق راحة كل نصف ساعة، خاصة أن أي شخص يستطيع الحفاظ على انتباه اتجاه أي شيء 45 ثانية فقط.

