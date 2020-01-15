عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استشاري نفسي يوجه نصيحة للطلاب لتجنب فقدان التركيز (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:33 م
Advertisements
الدكتور عمرو يسري
الدكتور عمرو يسري
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، إن أولياء الأمور عليهم أن يراعوا إمكانيات أولادهم في المذاكرة، ومهما كانت إمكانياتهم سواء كانت عالية أو متواضعة، ولا بد من وقت للراحة، وأن لا تستمر المذاكرة فترة طويلة.

وأضاف يسري، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن استمرار المذاكرة لفترة طويلة يقلل كيفية هضم المعلومات، معقبًا: "لو الطالب لم يحصل على فترات راحة، فاللي ممكن يتعمل في ساعة بيتعمل في أربع ساعات".

وشدد استشاري الطب النفسي، على ضرورة الحصول على فترات راحة خلال المذاكرة، لافتَا إلى أن المتفق عليه أن يحصل الطالب على 5 دقائق راحة كل نصف ساعة، خاصة أن أي شخص يستطيع الحفاظ على انتباه اتجاه أي شيء 45 ثانية فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مذاكرة توك شو امتحانات الدكتور عمرو يسري آخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

منذ أقل من ساعتين

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ ساعة و نصف

يلا شوت ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر Yalla Shoot رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع Time Sport

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هدف شيكابالا.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت رابط ماتش الزمالك yalla shoot

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ أقل من ساعتين

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر اون سبورت| هدف الزمالك اليوم

منذ 43 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك هدف بن شرقي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري| مشاهدة شيكابالا يسجل هدف عالمي

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON ZAMALEK

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تجنبًا للانتحار.. نصائح للتعامل مع النتائج السيئة لطلاب الثانوية العامة

استشاري طب نفسي: النهاية الكبرى للاكتئاب هو الانتحار

10 نصائح لطلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات بشكل سليم

أبرزها "تناول الجنزبيل".. 15 نصيحة لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

الثاني على الثانوية العامة بالبحيرة: حلمي من الصغر الالتحاق بـ"الحربية" وأتمني قبولي بالطب العسكري لخدمة وطني (فيديو)

استشاري نفسي: إدمان الإنترنت أخطر من المخدرات (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
05:05 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

04:35 م

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

04:34 م

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status