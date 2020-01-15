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"الصقور السعودية" يشارك في معرض الكويت الدولي للطيران 2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:26 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تشارك القوات الجوية التابعة للمملكة العربية السعودية ممثلة بفريق "الصقور السعودية" بـ 7 طائرات بكامل طواقمها الجوية والفنية في معرض الكويت الدولي للطيران 2020، الذي يقام في الفترة من 15 - 18 من يناير الجاري، في مطار الكويت الدولي.

‎ويستهدف فريق "الصقور السعودية" من خلال مشاركته في المعرض، إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية؛ حيث تتم المناورات الجوية والاستعراضات بطائرات "هوك" البريطانية الصنع، التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعد من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام؛ نظراً لحجمها المناسب وخفة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية؛ حيث طُليت باللونين الأخضر والأبيض تيمنًا بعلم المملكة العربية السعودية.

‎وأوضح قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي، مدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء الكويت؛ حيث يأتي ذلك نتاج التدريب المقنن والتخطيط المسبق والدعم غير المحدود من قيادة المملكة.

ويذكر أن هذا المشاركة تعد الثانية لفريق الصقور السعودية في هذا المعرض الذي انطلق في عام 2018م.

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الكلمات المفتاحية

معرض الكويت الدولي الكويت الطيران الصقور السعودية الصقور السعودية

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