أمن قنا يكشف لغز العثور على جثامين رجل وزوجاته



وأوضحت التحريات، أن الأسرة أوقدت نار للتدفئة، واستغرقوا في النوم، وأصيبوا بحالة اختناق، مما أسفر عن مصرع رب الأسرة وزوجتيه وإصابة نجله.



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف غموض العثور على جثة مسن وزوجتيه بقرية العربات التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، بلاغا يفيد بوجود جثث ومصابين في منزل بقرية العربات في نقادة، وعند وصول السيارات، تم العثور على 3 جثث، ومصابة تم نقلها إلى مستشفى طوخ عن طريق سيارة خاصة، والجثث لم يتم نقلهم لانتظار معاينة النيابة.وبالمعاينة الأولية تبين أن الجثث من أسرة واحد وهم لمحمود عبدالباسط محمد يونس، 80 عاما، عواطف عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، 60 عاما، نادية محمود إبراهيم، 55 عاما، ولم يتم الوقوف على أسباب الوفاة.وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد سعيد عابد، رئيس فرع البحث الجنائي، والنقيب رامي الطحاوي، معاون أول مباحث نقادة، أن سبب الوفاة إصابة الأسرة بحالة اختناق أثناء التدفئة.