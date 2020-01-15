خبير أمني: قاعدة برنيس إنجاز يضاف للقوات المسلحة (فيديو)

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، عن الأهمية الاستراتيجية لقاعدة برنيس العسكرية، قائلًا: "الأمن القومي المصري كان يحتاج إلى هذه القاعدة العسكرية".



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القاعدة إنجاز من الإنجازات التي تقوم بها القوات المسلحة بسواعدها وبسواعد أبناء الشعب المصري.



وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: "إللي بيتعمل في عشرين سنة بيتعمل في سنتين وفي ثلاثة في هذه الحقبة، القوات المسلحة المصرية لما تفكر في حاجة بتعملها على طول".

