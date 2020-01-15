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بدء عزاء نجل مايا مرسي بمسجد المشير طناوي (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:20 م
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جانب من الحضور
جانب من الحضور
عبدالحافظ حمدي
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بدأ منذ قليل، عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، بمسجد المشير عقب صلاة المغرب، وسط حضور كبير.

وكان أمين تامر موسي نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء أمس الإثنين، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.
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